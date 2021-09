A concessionária informou ainda que a energia poderá ser restabelecida antes do horário previsto - Divulgação / Light

A concessionária informou ainda que a energia poderá ser restabelecida antes do horário previstoDivulgação / Light

Publicado 09/09/2021 19:17

A Light informou que fará serviços de manutenção e ampliação da sua rede distribuidora nesta sexta-feira (10) e, com isso, o fornecimento de energia elétrica será interrompido em alguns bairros de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A companhia pede que os consumidores tenham moderação no uso de equipamentos elétricos e tenham cuidado com o retorno de energia.

A previsão é que o serviço tenha duração de algumas horas e na parte da tarde os lugares afetados já tenham o serviço de fornecimento de energia restabelecido. Há possibilidade de retorno antes do previsto e até mesmo de cancelamento em determinados locais.

Confira abaixo as regiões afetadas e o horário programado para interrupção:

Bairro Comendador Soares - das 9h às 12h

Estrada Luiz Soares / Rua Alvaro de Moura Sá / Rua Luiz Soares, Rua Manoel Teixeira, Rua Ministro Afranio Antonio da Costa, Rua Santa Rita de Cassia, Travessa Luiz Soares.

Bairro Jardim Iguacu - das 9h às 12h

Rua Baltazar José de Oliveira

Rua Porto Carrito

Bairro Morro Agudo - das 9h às 12h

Travessa Manoel Almeida

Bairro Santa Eugenia - das 9h às 12h

Rua Manuel Pereira de Almeida