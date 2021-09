Agente da Cedae desfaz ligação clandestina em ferro-velho de Nova Iguaçu. - Divulgação / CEDAE

Publicado 09/09/2021 10:12

A CEDAE identificou e desfez três ligações clandestinas de água localizadas em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. As irregularidades estavam dentro de locais que funcionavam como ferros-velhos e a ação da companhia foi batizada com o nome operação “Caminhos do Cobre II”.

A equipe de Segurança Patrimonial da CEDAE atuou junto com policiais civis da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados. Os agentes estiveram em endereços localizados nas ruas Victor Hugo, em Comendador Soares; Irene dos Santos, no Riachão; e na Avenida Tancredo Neves, em Santa Eugênia. Os presentes no local foram autuados e os casos registrados na unidade policial.

A CEDAE ressalta que o furto de água é crime tipificado no artigo 155 do Código Penal. Denúncias de ligações clandestinas de água podem ser feitas pelo site www.cedae.com.br ou pelo telefone 0800-282-1195.