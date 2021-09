Ronaldo Viana foi agredido por lutador profissional em petshop de Nova Iguaçu. - Reprodução de TV

Publicado 08/09/2021 11:51

A Polícia Civil deve ouvir nessa semana o lutador suspeito de agredir violentamente um vendedor em uma petshop no bairro de Comendador Soares, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O caso ocorreu na última sexta-feira, mas veio a público após relatos da vítima nas redes sociais.

De acordo com Ronaldo, na sexta ele teria ido ao local comprar ração para o seu cachorro. Na porta, ele passou por uma mulher e a teria cumprimentado, pensado que trabalhasse no local. O suspeito, que seria companheiro da moça, teria ficado com ciúmes e atacou Ronaldo com socos e chutes no rosto. Ele teve fraturas no nariz e quatro dentes quebrados.

“O motivo foi torpe. Quando entrei petshop, tinha uma menina na porta, eu olhei e passei e nisso um rapaz veio me insultando, me olhando. Quando fui comprar ração, ele voltou me agrediu. Eu não sabia porque estava apanhando. Depois fiquei sabendo que ele é lutador de artes marciais federado. Ele podia ter me matado”, contou Ronaldo, em entrevista à Record TV.

Após o crime, Ronaldo foi socorrido para a unidade de pronto socorro e depois procurou a Delegacia de Comendador Soares para prestar queixa. A polícia solicitou imagens do circuito interno da loja e já identificou o agressor. Ele deve depor nos próximos dias.