IBGE fará testes preparatórios para Censo Demográfico em junho de 2022 em Nova Iguaçu. - Divulgação

Publicado 07/09/2021 18:43

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fará testes preparatórios para o Censo 2022 no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os testes têm como objetivo avaliar os aplicativos e o sistema de coleta que serão utilizados pelo instituto, e visam identificar e corrigir possíveis falhas na aplicação da pesquisa, que será feita no próximo ano em todo território brasileiro.

A previsão é de que a ação em Nova Iguaçu ocorra em novembro. Serão visitados aglomerados subnormais e domicílios improvisados no município, além de territórios indígenas e quilombolas em Angra dos Reis e Paraty.

Além de Nova Iguaçu, outros locais também serão alvos dos testes do IBGE. O primeiro deles começou nesta semana, na Ilha de Paquetá, onde 16 técnicos do Instituto estão realizando coleta e análise dos dados da população. A região foi escolhida como inicial pelo fato de 85% da população adulta estar vacinada, além da proximidade com a sede do órgão. Os recenseadores estão utilizando métodos alternativos e complementares de coleta de dados: presencial, por telefone e pela internet. O teste na ilha vai até 24 deste mês.

Após essa data, o Instituto fará a supervisão da coleta e depois uma Pesquisa de Pós-Enumeração (PPE), que irá mensurar a cobertura e a qualidade da coleta de dados do estudo censitário. Essa etapa vai durar até 30 de outubro. De acordo com o IBGE, o Brasil será o primeiro país do mundo a fazer o Censo totalmente digital.