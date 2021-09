Agentes da Guarda Ambiental e população participaram de ação de reflorestamento. - Divulgação

Publicado 06/09/2021 14:39 | Atualizado 06/09/2021 18:50

Neste fim de semana, a Guarda Municipal Ambiental de Nova Iguaçu apoiou uma ação de reflorestamento dentro do Parque Natural Municipal. A operação é fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Sociedade Civil, representada pelo Instituto Educação Ambiental e Ecoturismo.

A região sofreu com uma série de incêndios na semana passada, tendo uma parte da área de mata queimada. A ação deste fim de semana ajuda e promover a renovação da região.

Também foram realizadas fiscalizações em alguns pontos sensíveis na estrada da rampa de voo livre. Com o aumento do fluxo de visitantes na véspera do feriadão o monitoramento se torna essencial.