Estagiários atuarão nas escolas municipais de Nova Iguaçu.Divulgação

Publicado 06/09/2021 13:40

A Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu (SEMED) está realizando um processo para seleção de estagiários que atuarão nas escolas da rede de educação do município. Podem participar estudantes universitários das áreas de Pedagogia, Letras ou Matemática. No total, são 120 vagas, 40 para cada especialidade.

Para se candidatar, o aluno deve estar matriculado regularmente em instituição credenciada junto ao MEC e frequentando a partir de terceiro período. A seleção será feita baseada na análise de documentos que deverão ser anexados no ato da inscrição. Esta análise valerá pontuação, podendo chegar ao máximo de 30 pontos, formando, assim, a classificação dos inscritos.

O candidato classificado deverá aguardar a convocação da SEMED, que será feita por meio do Diário Oficial do Município. O contrato de estágio firmado terá duração máxima de dois anos, sendo renovado a cada seis meses, a critério da SEMED. Os estagiários irão receber uma bolsa no valor de R$ 500,00 e auxílio transporte de R$ 146,53.

O edital com todas as informações e o link para o cadastro estão em https://www.novaiguacu.rj.gov.br/semed/selecao-de-universitarios/.