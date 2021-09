Filhotes de gambás foram resgatados e lavados para centro de triagem. - Divulgação

Publicado 02/09/2021 18:18

Dois filhotes de gambá-de-orelha-preta (didelphis aurita) foram resgatados pela Guarda Municipal Ambiental de Nova Iguaçu na área do Parque Natural Municipal. Os animais perderam a mãe e dificilmente sobreviveriam sozinhos na natureza.

Os dois foram levados pelos agentes para o Centro de Triagem de Animais Silvestres / IBAMA, que fica em Seropédica. Lá eles receberão os devidos cuidados até que possam crescer e serem devolvidos ao seu habitat natural.

Os gambás são grandes aliados no equilíbrio ecológico. Podem comer mais de 400 carrapatos por dia e são fundamentais no controle de algumas serpentes e insetos peçonhentos. Solicitações de resgates de animais silvestres em Nova Iguaçu, podem ser realizadas através do telefone da Secretaria Municipal de Meio Ambiente: (21) 3779-1183.