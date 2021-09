O artista Cocco Barçante e a Coordenadora de Projetos da Fenig, Kathelyn Nunes. - Divulgação Fenig

O artista Cocco Barçante e a Coordenadora de Projetos da Fenig, Kathelyn Nunes.Divulgação Fenig

Publicado 01/09/2021 11:00

Como forma de desenvolvimento humano e profissional, a Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (Fenig) promoveu uma visita das artesãs que participam de projetos da instituição à exposição “Territórios afetivos”, que está em cartaz no Centro Cultural dos Correios, no Centro do Rio. O objetivo é proporcionar a essas profissionais experiências que potencializam o conhecimento de formas de arte inovadores e aprimoramento técnico.

“A experiência das artesãs amplia a criatividade e incentiva as profissionais a agregar valor a seus produtos. A ideia é potencializar a Economia Criativa”, disse o presidente da Fenig, Miguel Ribeiro.

A exposição “Territórios afetivos” reúne peças e obras do artista visual e estilista Cocco Barçante e contribuições de outros profissionais da arte que refletem a sensação de pertencimento das pessoas com os lugares onde residem e nasceram. Como fundador do Museu do Artesanato do Estado do Rio de Janeiro, em Petrópolis, Cocco Barçante é um dos maiores incentivadores do trabalho dos artesãos no país. Ele destacou o momento de integração das artesãs com as obras e a valorização das atividades das mesmas.

“Receber os profissionais da área de artesanato representa receber o público principal para o qual essas exposições são criadas. A gente mostra a valorização do artesanato. Isso proporciona processos criativos para o desenvolvimento de novas peças voltadas para o mercado, valorizando a Economia Criativa do Estado”, afirmou Barçante.

Moradora do Cabuçu, a artesã e artista plástica Elisângela Aparecida Cavalcanti Sampaio, contou que a visita proporcionou um mergulho no universo que transforma o bordado, a customização, numa arte maior.

“Mostrou que você tem várias possibilidades de criar dentro do que você faz com bordado e costura. Ele trabalhou com materiais reciclados. Materiais diferentes que você pode agregar valor. A partir do momento que você usa o seu artesanato colocando o seu sentimento, o seu trabalho supera limites”, definiu.