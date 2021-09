Agentes destruíram forno de carvoaria clandestina em Nova Iguaçu. - Divulgação

Agentes destruíram forno de carvoaria clandestina em Nova Iguaçu.Divulgação

Publicado 31/08/2021 15:17

A Guarda Municipal Ambiental de Nova Iguaçu destruiu um forno que funcionava numa carvoaria irregular no município. O mesmo estava localizado em uma área de preservação ambiental, que vem sofrendo com incêndios criminosos causados pela atividade irregular de produção de carvão. No último sábado, cinco pessoas foram detidas em uma operação para fechar uma carvoaria clandestina.

Ao longo da última semana, agentes da Guarda Ambiental tiveram bastante trabalho para apagar incêndios em área de mata da cidade. Os mais graves ocorreram na APA Morro Agudo e em Iguaçu Velho, que fica próximo à Reserva Biológica do Tinguá.

A corporação pede que denúncias de crimes e infrações ambientais sejam realizadas através da Ouvidoria do Município ou da Secretaria de Meio Ambiente de Nova Iguaçu: (21)3779-1183.