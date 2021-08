Prefeitura de Nova Iguaçu paga primeira parcela do 13º salário aos servidores do município. - Divulgação

Publicado 30/08/2021 22:34

Uma boa notícia para os servidores municipais de Nova Iguaçu. A Prefeitura do município da Baixada Fluminense antecipa nesta terça-feira (31) a primeira parcela do 13º salário a todo funcionalismo. O valor gasto pelo governo será de cerca de R$ 24 milhões e os beneficiados receberão a quantia junto com o salário do mês de agosto.

Ao todo, 13.138 servidores ativos, que atuam na Prefeitura, Câmara Municipal, Instituto de Previdência (Previni) e Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (Fenig) recebem o benefício. Além deles, outros 4.417 aposentados e pensionistas também receberão o contracheque mais gordo, totalizando 17.555 beneficiados.

Já o restante da gratificação salarial deverá ser pago até 20 de dezembro. A expectativa é que o depósito seja antes das festas de fim de ano.