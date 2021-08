Agentes do Segurança Presente compareceram a festa de aniversário de Miguel. - Divulgação

Agentes do Segurança Presente compareceram a festa de aniversário de Miguel.Divulgação

Publicado 30/08/2021 07:00

O mês de agosto marcou o aniversário de dois anos do programa Segurança Presente em Nova Iguaçu, mas quem ganhou a festa foi um pequeno a valente ‘agente honorário’ da corporação. Morador de Vila de Cava, Miguel da Silva Muinos, de 9 anos, já era fã da polícia militar e criou uma identificação imediata com a chegada dos agentes na cidade. Neste mês, ao fazer aniversário, não teve dúvidas do tema da sua festa: o Segurança Presente. De presente, ganhou dos policiais um uniforme e a nomeação honorária.



Mãe de Miguel, a psicóloga Daniela da Silva conta que a admiração do garoto pela polícia começou por volta dos 5 anos de idade. Ao ter um contato maior com os agentes que circulavam por Nova Iguaçu, o vínculo aumentou e ele foi ‘adotado’ pela corporação. Com o aniversário dele sendo próximo a data da implementação do programa no município, o tema não poderia ter sido outro.



“Essa admiração vem desde muito cedo, ele sempre gostou de ver filmes de ação e falava que queria ser policial. Quando chegou próximo da data do aniversário dele, eu perguntei qual tema que ele queria e de primeira ele disse ‘polícia militar’. Foi difícil por que as lojas de festas não têm esse tipo de material para vender, então eu tive de fazer boa parte dele à mão. Depois falei com o pessoal da base do Segurança Presente, que fez questão de comparecer. Ficou lindo e ele adorou”, contou Daniela.



Além do colete característico dos agentes, o pequeno Miguel ainda pode sentar no banco de uma viatura, com direito a ligar a sirene e se sentir um policial de verdade. E não acabou por aí, alguns dias depois, na festa de comemoração dos dois anos da base de Nova Iguaçu, ele foi convidado de honra. Chefe do grupamento na região, o capitão Marcelo Fogaça ressaltou o vínculo criado não só com o menino, mas com a população iguaçuana.



“O Miguel sempre passa com a mãe dele por aqui e nós recebemos, conversamos com ele. A admiração dele é algo que nos emociona, então quando a mãe dele falou da festinha, nós fizemos questão de ir, fizemos um colete para ele, cantamos parabéns. Para a gente, como policiais, é muito positivo isso, estarmos mudando cabeças, mudando ideias, criando vínculos”, disse.

Número de ocorrências caiu no município

Agentes realizam patrulhamento a pé pelas ruas de Nova Iguaçu. - Divulgação

Em dois anos de operação no município da Baixada Fluminense, o programa Segurança Presente coleciona bons indicadores. Neste período, a equipe conduziu 1.211 pessoas à delegacia e capturou 198 foragidos que estavam com mandados de prisão em aberto cumpridos. Além disso, foram realizados 3.603 atendimentos sociais e 19 pessoas que estavam desaparecidas foram encontrados. O Capitão Marcelo Fogaça ressalta a importância da participação da população nessas conquistas,



“Recebemos um feedback muito bom das pessoas que moram por ali. A grande maioria das ocorrências são os próprios moradores que nos procuram e nos alertam. A população de Nova Iguaçu é muito atuante nesta questão. Para isso é importante estarmos próximos e damos maior atenção ao patrulhamento a pé para ter esse maior contato com o cidadão”, afirmou.



Atuando no início apenas no Centro de Nova Iguaçu, com uma base, o policiamento foi expandido para bairros adjacentes, como o Bairro da Luz, Santa Eugênia, e outros mais distantes, como Austin e Rancho Novo. O efetivo atual conta com 64 pessoas, mas deve ser aumentado, pois a Prefeitura de Nova Iguaçu, que atua em parceria com a Polícia Militar tem planos de aumentar o número de profissionais e instalar bases em outras regiões da cidade.