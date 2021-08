Moradores fotografaram o incêndio no Morro Agudo e divulgaram nas redes sociais. - Reprodução de internet.

Moradores fotografaram o incêndio no Morro Agudo e divulgaram nas redes sociais.Reprodução de internet.

Publicado 26/08/2021 23:33

Um grande incêndio assustou moradores do bairro Ponto Chic, em Nova Iguaçu, na noite desta quinta-feira. As chamas atingiram uma área de vegetação seca no Morro Agudo e se espalharam rapidamente, ameaçando chegar em um condomínio residencial. Os bombeiros foram acionados e estiveram no local, onde controlaram o fogo.

De acordo com bombeiros do quartel de Belford Roxo, que estiveram no local com a unidade de Nilópolis, o acionamento ocorreu por volta das 18h30 e as guarnições foram deslocadas para controlar o incidente.

Já segundo relatos de moradores, em posts em redes sociais, o fogo teria sido causado pela queda de um balão. Também era possível encontrar vídeos do incêndio e a ação dos bombeiros nas redes. Até as 22h, os bombeiros combatiam as chamas, mas já haviam afastado o perigo de que chegassem aos prédios do condomínio.