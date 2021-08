Maternidade Mariana Bulhões recebe o evento agosto dourado. - Divulgação

Publicado 24/08/2021 14:30

AMARmentar é um ato de amor que requer coragem e força. Os benefícios que tal ato traz, tanto para a criança quanto para a mãe, são os maiores motivos cultivadores desta ação. No Brasil, no mês de agosto foi instituído o “Agosto Dourado”, dedicado a ações que intensificam a importância do aleitamento materno. A cor dourada foi escolhida para referenciar o “padrão ouro” do leite materno. Como todo ano, Nova Iguaçu vem promovendo ao longo do mês, seguindo todos os protocolos de segurança contra Covid-19, uma série de eventos para conscientizar mamães e futuras mamães do município sobre a amamentação.



Neste ano, o tema proposto pela Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM) é “Proteger a amamentação: uma responsabilidade de todos”. Por isso, a Maternidade Municipal Mariana Bulhões realizou, nesta segunda-feira (23), um evento de conscientização sobre a temática. O episódio foi realizado pela Comissão de Aleitamento Materno da maternidade e contou com palestra da equipe multidisciplinar que atua diariamente no contato com as pacientes, dinâmica de perguntas e respostas e uma participação musical realizada pela Capelania Hospitalar.



“Cabe a nós, como gestão e promoção à Saúde, dar o suporte necessário, apoiar as famílias e reforçar a importância do aleitamento materno, principalmente na primeira hora de vida do bebê e exclusivamente até os seis meses de idade”, relatou o secretário de Saúde Luiz Carlos Nobre Cavalcanti, enfatizando a responsabilidade como gestor.



“Nós realizamos esse evento todo ano desde 2017 aqui na maternidade. O leite materno é o primeiro alimento do bebê, então precisamos facilitar e pontencializar esse recurso que é gratuito”, afirmou o Diretor Geral da unidade Adriano Pereira.



Estiveram presentes seis recém-mães que estavam na enfermaria. Soraya Kely, de 42 anos, deu à luz seu sétimo filho na noite de segunda para terça e contou que o trabalho sobre a importância da amamentação aconteceu antes mesmo do parto. “Fui e ainda estou sendo muito bem assistida aqui e também pela minha agente de saúde. As enfermeiras estão sempre nos orientando como devemos fazer e na unidade onde fiz o pré-natal, em Cabuçu, também tive palestra sobre a importância da amamentação”, disse Soraya.



Flávia Fidelis, de 31 anos, teve sua segunda filha na Mariana Bulhões. Ela contou que a primeira filha tem 8 anos e ela percebeu que estava já sem prática no quesito amamentar. “Como minha primeira filha tem 8 anos, eu já estava sem prática e estou sendo muito bem orientada. Na verdade, estou sendo ensinada, porque eu estava fazendo de maneira errada. Amamentar é um vínculo importante que a gente cria com nossos filhos”, contou Flávia.



Todas as unidades de saúde do município realizaram ou ainda realizarão atividades alusivas ao “Agosto Dourado”. Cada unidade tem uma dinâmica praticando roda de conversas, atividades lúdicas e palestras envolvendo também os parceiros das gestantes assistidas.