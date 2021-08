Prefeito Rogério Lisboa recebe cheque das mãos do governador Cláudio Castro. - Rogerio Santana/GOV RJ

Publicado 23/08/2021 20:47

O município de Nova Iguaçu recebeu nesta segunda-feira a primeira parcela dos valores relativos a concessão dos serviços de saneamento feito pelo governo do estado. O prefeito da cidade, Rogério Lisboa recebeu das mãos do governador Claudio Castro o certificado de participação na concessão. Ao todo a cidade da Baixada Fluminense vai receber mais de R$ 500 milhões.

Além da primeira parcela dos valores da concessão, Nova Iguaçu recebeu também um repasse de R$ 48 milhões relativos ao Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS/Região Metropolitana (PAHI RM). O dinheiro será utilizado em obras de modernização do Hospital Geral de Nova Iguaçu. O prefeito Rogério Lisboa afirmou que já existe um planejamento para a aplicação da verba recebida do governo estadual.

“Já temos mapeado todo o investimento que a prefeitura fará com esta primeira entrada dos recursos. Este é um momento único do estado do Rio de Janeiro. Estes investimentos vão impactar de forma positiva na vida da população fluminense”, disse.

Já o governador Cláudio Castro ressaltou que a privatização da Cedae foi importante para a modernização da rede de saneamento e também para gerar recursos para que os municípios apliquem em melhorias para suas populações.

“Vivemos um novo tempo em nosso estado. A outorga é muito importante, mas há algo que me anima ainda mais: a questão da democratização e universalização da água e esgoto. A população mais pobre será a mais beneficiada e vai perceber que quem é o responsável por isso é o Governo do Estado do Rio de Janeiro. É essa dignidade que nosso governo busca todos os dias. A Baixada Fluminense volta a ter o protagonismo perdido após décadas”, afirmou Castro.