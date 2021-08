Prefeitura de Nova Iguaçu disponibiliza nova recarga de vale alimentação. - Divulgação

Publicado 26/08/2021 21:04

Enquanto as aulas presenciais nas escolas municipais de Nova Iguaçu não são retomadas, as famílias dos estudantes da rede a prefeitura seguem recebendo auxílio da Prefeitura do município. Nos próximos dias, elas receberão uma nova recarga do cartão-alimentação, a sétima deste ano. Com isso, o crédito de R$ 70 poderá ser utilizado na compra de produtos da cesta básica na rede credenciada.

A ajuda de custo está sendo paga desde quando as aulas presenciais foram suspensas em função da pandemia da Covid-19. A primeira etapa do auxílio foi feita com a doação de cestas básicas com 15 itens. Da segunda em diante, os cartões-alimentação foram distribuídos e passaram a ser recarregados para que as próprias famílias pudessem comprar os produtos de maior necessidade

Enquanto as atividades dentro das salas de aula não são retomadas, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) segue utilizando plataformas digitais, redes sociais e cadernos de exercícios para que os mais de 66 mil alunos das 143 escolas municipais continuem estudando periodicamente.

De acordo com o prefeito Rogério Lisboa, a expectativa é que até o fim de agosto todos os 6.189 profissionais da rede municipal de educação estejam vacinados com as duas doses contra o coronavírus. Com isso, a previsão de retomada das aulas presenciais deve ocorrer em setembro.

“Com a imunização completa dos profissionais da educação, poderemos, enfim, planejar o retorno das aulas presenciais. Nossa previsão é que elas sejam retomadas em setembro, mas só tomaremos essa decisão quando estivermos convictos de que é o momento certo e que este processo possa ser feito com segurança para todo mundo. Enquanto isso não acontecer, nós continuaremos prestando o auxílio com o cartão-alimentação para nossos estudantes”, disse Lisboa.