Dezenas de sacos de carvão produzidos ilegalmente foram apreendidos neste sábado.Divulgação

Publicado 28/08/2021 19:01

Uma operação conjunta da Guarda Ambiental Municipal de Nova Iguaçu e da Polícia Militar fechou, neste sábado (28), uma carvoaria ilegal que funcionava no bairro de Jaceruba, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ao todo, cinco pessoas foram presas pelos agentes e encaminhadas para a delegacia da Posse.

A descoberta da carvoaria foi realizada após trabalho de inteligência e investigação sobre os possíveis autores de uma série de incêndios florestais que têm ocorrido nas áreas de proteção ambiental da cidade. Um drone, recentemente adquirido pela Secretaria de Ambiente do município, foi utilizado no monitoramento das áreas protegidas e flagrou atuação suspeita na região, levando os agentes até a Rua Japeri, nº 286, na APA de Jaceruba.

No local, cinco pessoas foram flagradas em uma grande área de vegetação que foi destruída e a madeira queimada em um forno para a obtenção do carvão. O produto era embalado e etiquetado no local e, segundo as investigações preliminares, iria ser comercializado em pelo menos uma loja, em Vila de Cava.

Cerca de 60 sacos de carvão foram apreendidos no endereço. Os autores foram conduzidos para a delegacia, autuados com base na lei ambiental e responderão processo em liberdade. Um procedimento administrativo também será aberto pela SEMAM, visando a reparação do dano ambiental causado pela ação ilegal.