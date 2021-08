Agentes da Guarda Ambiental de Nova Iguaçu combateram incêndios na mata. - Divulgação

Publicado 27/08/2021 07:00

O incêndio ocorrido na noite de ontem, no Morro Agudo, não foi o único em Nova Iguaçu. Durante toda a semana a Guarda Municipal Ambiental do município vem atendendo chamados de focos de incêndio na cidade. Somente na quinta-feira, houve ocorrências em Iguaçu Velho, Rio D'ouro, na APA Morro Agudo, e relatos também nos bairros de Cabuçu e K11.

O combate durou até a noite e foi dificultado devido a escuridão na área de mata e por ter ocorrido em um terreno de difícil acesso dentro da floresta. De acordo com a Guarda Ambiental, a baixa umidade do ar e fortes ventos na cidade ajudam a espalhar os focos de incêndio e dificultam os trabalhos. Além disso, a ação humana também foi identificada nas causas do fogo.

“Parece que algumas pessoas mal-intencionadas se aproveitaram da situação do tempo e atearam fogo na vegetação. O último foco estava fora de controle e com ‘incêndio de copa’ (quando o fogo atinge a copa das árvores) impossibilitando o combate sem o auxílio de aeronave”, disse um dos agentes da Guarda que atuou no combate ao fogo.

Um dos focos de incêndio mais preocupantes foi o de Iguaçu Velho, devido à proximidade com a reserva biológica do Tinguá e o estrago caso que poderia ter sido causado caso as chamas chegassem na área da reserva. A intensidade do fogo impediu que os agentes seguissem para outro foco, identificado no início na noite na APA Morro Agudo. Com a impossibilidade de enviar outra equipe, o Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve na região.

A Guarda Ambiental pede que denúncias de incêndios criminosos sejam realizadas através do Telefone da Secretaria de Meio Ambiente em parceria com a Defesa Civil: 0800 022 3660.