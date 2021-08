Universidade Rural está com vagas abertas em concurso para professores substitutos. - Divulgação UFRRJ

Publicado 30/08/2021 12:28

A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro lançou edital de concurso para a contratação de professores substituto. São cinco vagas abertas e os aprovados também atuarão no campus de Nova Iguaçu da instituição, localizado no bairro do Moquetá. As vagas estão distribuídas pelas disciplinas de disciplinas de Genética e Melhoramento; Matemática/ Cálculo I / Cálculo II/ Matemática I e Matemática II; Ciências Sociais Aplicada/Administração Pública; Química Analítica; e Direito Público/ Direito Privado/ Prática Jurídica.

As vagas são temporárias e exigem graduação na área de atuação, mais mestrado em algumas áreas. Os salários variam de R$ 2.236,31 a R$ 3.449,83, por jornada de trabalho de 20 horas por semana. A duração inicial do contrato está prevista para seis meses, com a possibilidade de prorrogação pelo mesmo período, a critério da Administração Superior, em obediência à legislação pertinente.

As inscrições estão abertas e os candidatos tem até as 14h do dia 3 de setembro para realiza-la. Para isso, é preciso acessar o site da instituição (www.ufrrj.br/concursos). A taxa de inscrição custa R$ 55,00. A seleção será feita por prova escrita e didática, além de entrevista. As datas ainda serão divulgadas.