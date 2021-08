Pessoas a partir de 17 anos poderão se vacina nesta terça-feira em Nova Iguaçu. - Divulgação/PMNI

Publicado 30/08/2021 22:38

A cidade de Nova Iguaçu dá prosseguimento ao calendário de imunização contra a Covid-19 nesta terça-feira vacinando adolescentes a partir de 17 anos. Para receber a dose basta ter em mãos o documento de identidade, CPF ou cartão do SUS, assim como um comprovante de residência. Além disso, um novo ponto de vacinação aberto no Centro de Saúde Vasco Barcelos, localizado na Rua Coronel Bernardino de Melo nº 1895, passa a funcionar totalizando 24 postos no município.

Além da primeira dose, o município segue também com a aplicação da segunda dose conforme o agendamento de retorno de quem recebeu a primeira. Do mesmo jeito, gestantes acima de 18 anos e pessoas com comorbidades seguem sendo vacinadas mediante a apresentação de laudo médico com a doença enquadrada nos critérios de comorbidade definidos pelo Programa Nacional de Imunização – PNI ou a receita médica. Puérperas (mulheres no período de 45 dias pós-parto) e lactantes (mulheres que amamentam bebês até 12 meses) também podem procurar os postos, sendo necessário a apresentação da certidão de nascimento das crianças.

Os postos da cidade da Baixada Fluminense funcionarão nesta terça, no horário das 8h30 às 16h. A Secretaria de Saúde ressalta para as gestantes, que é preciso respeitar o intervalo de no mínimo 14 dias entre a vacina Influenza (da gripe) e/ou outra vacina do calendário de vacinação da gestante e a vacina contra Covid-19. Abaixo, os locais de vacinação em Nova Iguaçu.

Clínica da Família do Ambaí, Clínica da Família de Austin, Clínica da Família Boa Esperança, Clínica da Família de Cabuçu, Clínica da Família do Caiçara, Clínica da Família Dom Bosco, Clínica da Família Edi Pinto da Silva, Clínica da Família Emília Gomes, Clínica da Família de Jardim Paraíso, Clínica da Família do KM 32, Clínica da Família Maraú – Dirceu de Aquino Ramos, Clínica da Família Marfel, Clínica da Família de Vila de Cava, Clínica da Família Vila Operária, Policlínica de Miguel Couto e Unidade de Saúde da Família Rancho Fundo.