Edilaine e Mateus se conheceram em postagem da prefeitura de Nova Iguaçu e se casaram. - Divulgação

Publicado 31/08/2021 08:00

Quando entrou em seu perfil no Facebook no dia 16 de agosto de 2019, o eletricista Mateus Silva levou – com o perdão do trocadilho – um choque! A estudante Edilaine Vitorino, a quem ele não conhecia, havia curtido uma infinidade de fotos e posts seus. No dia anterior, ambos haviam interagido em uma publicação nas redes sociais da Prefeitura de Nova Iguaçu a respeito do dia do solteiro. Pois entre curtidas e comentários, a relação evoluiu e, neste ano, terminou em casamento, fruto da primeira ‘prefeiTinder’ que se tem notícia no mundo.

Mas apesar do final feliz, houve momentos em que a história do casal virtual parecia que não iria engrenar. Por exemplo, no primeiro encontro Mateus deu um ‘bolo’ em Edilaine, deixando a moça sem acreditar no furo do rapaz. Mas ela teve energia para insistir e marcar outra vez com o eletricista.

“Curti umas 15 fotos dele, queria que ele me notasse. Deu certo. No dia seguinte, ele me mandou mensagem e começamos a conversar e marcamos um encontro. Só que levei um bolo logo na primeira vez que marcamos de sair. Fiquei sem acreditar”, lembra Edilaine, que na época tinha 20 anos.

Já no segundo encontro, Mateus, que tinha 21, deu as caras. No entanto, as coisas demoraram a engrenar. Houve o terceiro e o quarto encontros e ... nada.

“Estava quase desistindo e pensando que seríamos só amigos”, disse Edilaine.

Mas aí veio o quinto e decisivo encontro. Edilaine estava decidida a ‘colocar os pingos nos is’. Mas ela não sabia que Mateus também estava. Ambos superaram a timidez e, finalmente, deram seu primeiro beijo. Foi então que o relacionamento entre a estudante de Engenharia de Produção e o eletricista ‘deu liga’ e eles não se desgrudaram mais.

“Eu estava solteiro havia quatro meses e só fui encontrar a minha cara metade na página da prefeitura. Eu comentei a publicação de brincadeira, não imaginei que encontraria alguém assim”, contou Mateus, que, se demorou a dar o primeiro beijo na amada, não perdeu tempo em pedir a moça em casamento poucos meses depois.

O casamento deveria ter ocorrido em março, mas a pandemia e as medidas restritivas adotadas em Nova Iguaçu adiaram os planos do casal. Mas finalmente a cerimônia aconteceu. Pode não ter sido como eles planejaram originalmente, por ainda estarmos passando por um período de restrições, mas os pombinhos puderam celebrar sua união com familiares e amigos, com as devidas medidas sanitárias tomadas.

Já a Prefeitura de Nova Iguaçu está celebrando ter ajudado na união de Edilaine e Mateus. As redes sociais do órgão são conhecidas pela linguagem descontraída e posts divertidos, se autodenominando como ‘Mamãeguaçu’ e chamando os moradores de ‘iguaçufilhos’. A expectativa é poder promover mais encontros entre almas gêmeas em suas redes sociais.