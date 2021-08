Sandrinho da Van foi assassinado à tiros na tarde desta segunda-feira, em Nova Iguaçu. - Reprodução Facebook

Publicado 30/08/2021 23:26

Um homem foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira em frente à sua casa, no bairro Marambaia, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Sandrinho da Van, como era conhecido na região, era motorista de transporte alternativo e possuía ligações com políticos do município da Baixada Fluminense.

A polícia civil foi acionada e agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada estiveram no local para fazer a perícia. Ainda não há informações a respeito da autoria e motivação do crime, mas uma das hipóteses cogitadas é a respeito de disputas de grupos milicianos nas linhas de transporte alternativo do município.

Na semana passada, a polícia realizou operações contra grupos milicianos que atuam nas regiões de Austin e, em outra ação prendeu um ex-policial militar que atuava na milícia das regiões do Cabuçu e Valverde. O grupo tinha o transporte alternativo como uma das suas fontes de renda.