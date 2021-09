Morador de Jardim Palmares é abordado por dupla de assaltantes em uma moto. - Reprodução de vídeo

Publicado 01/09/2021 09:00

Moradores do bairro Jardim Palmares, em Nova Iguaçu, estão convivendo com o medo nos últimos dias. A região conhecida como Palhada tem sido palco de constantes assaltos a pedestres. Os bandidos costumam agir do mesmo modo sempre. Uma dupla em uma moto aborda o morador e o carona aponta uma arma e toma os pertences da vítima. Nesta semana, uma câmera de rua flagrou a ação dos assaltantes na Rua José Maurício.

As denúncias já ocorrem há um bom tempo. Moradores, que preferiram não se identificar, por medo, já procuraram a delegacia da Posse e denunciaram os casos. Os assaltos costumam sempre ocorrer no período da noite, quando os moradores estão chegando do trabalho em suas casas.

Na ação flagrada nesta semana, dois suspeitos abordam um morador, que ainda tenta correr, mas é alcançado e tem os pertences levados. Na ação um dos criminosos deixa um boné cair e a sensação de impunidade é tanta, que calmamente ele retorna e pega o chapéu no chão antes de fugir.

Em outro roubo flagrado pela mesma câmera, a dupla rouba dois homens, que aparentemente chegavam em casa. Uma das vítimas, inclusive, demora a perceber que se trata de uma ação criminosa, mas acaba entregando o celular.

De acordo com o Instituto de Segurança Pública, os números de roubo de rua aumentaram de 22,7% naquela região. A Delegacia da Posse informou já ter colhido as imagens das câmeras para tentar identificar os criminosos com ajuda de depoimentos das vítimas. A polícia também pede para as vítimas procurarem a 58º DP para prestarem queixa.