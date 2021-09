Rio de Janeiro - RJ - 19/10/2020 - Policia - Operaçao no Jacarezinho tem tiroteio e vias interditadas. Policiais militares do Batalhao de Açoes com Caes (BAC), do Batalhao de Policia de Choque (BPChq) e do Bope atuam nas comunidades do Jacarezinho, Manguinhos e Mandela - na foto, policiais no interior da favela do Jacarezinho - Foto Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 02/09/2021 17:47 | Atualizado 02/09/2021 19:24

O município de Nova Iguaçu é o terceiro no estado do Rio em que mais policiais militares foram baleados neste ano. Os dados são da plataforma ‘Fogo Cruzado’, que aponta que 10 agentes da corporação foram vítimas de crime em 2021.

No total, 100 policiais militares foram baleados neste ano na Região Metropolitana do Rio. Na frente de Nova Iguaçu, estão a capital, com 44 vítimas e, em segundo, São Gonçalo, com 18. De todos os agentes baleados, 39 perderam a vida. Para efeitos de comparação com o ano passado, o centésimo policial baleado em 2020 foi contabilizado no mês de novembro. De acordo com a corporação, a estatística desse ano reflete a volta às atividades após o período inicial da pandemia.

“Com o aumento de pessoas nas ruas em 2021, diversos números de ocorrências tiveram uma evolução, assim como a exposição dos policiais diante da maior incidência de atuação também aumentou”.