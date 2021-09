Fiscais do Detro aplicaram total de 293 multas no mês de julho em todo estado. - Divulgação

Fiscais do Detro aplicaram total de 293 multas no mês de julho em todo estado.

Publicado 02/09/2021

A cidade de Nova Iguaçu foi a terceira no estado do Rio de Janeiro com maior número de autuações de trânsito em transportes coletivos. Somente no último mês, agentes Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro aplicaram 285 multas, sendo 178 em ônibus, 40 em vans intermunicipais e 67 em veículos particulares flagrados realizando transporte remunerado sem autorização.