Concurso arrecadou toneladas de alimentos para doação a famílias carentes.Divulgação

Publicado 02/09/2021 18:58

O concurso Miss Nova Iguaçu e Miss Grand Rio de Janeiro realizado no TopShopping arrecadou um total de 1,3 tonelada de alimentos, que serão doados para instituições que prestam assistências a famílias em situação de vulnerabilidade. A ação fez parte da campanha #soppingsjuntoscontrafome, que é desenvolvida no município da Baixada Fluminense.

O evento reuniu 30 participantes que representavam vários municípios do estado do Rio de Janeiro e teve a direção de Noemi Rosseto. As participantes e candidatos também fizeram doações para a campanha.

“Assim o Miss Nova Iguaçu está contribuindo com essa campanha, de tão grande importância. A emoção por ver tamanho interesse de contribuir das misses, dos familiares, amigos e convidados foi o ponto alto do evento. Deixo aqui os agradecimentos a todos que se empenharam”, disse Noemi.