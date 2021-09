Nova Iguaçu vacina adolescentes de 15 a 17 anos nesta semana. - Divulgação

Publicado 06/09/2021 12:59

Nesta semana, o plano de vacinação da cidade de Nova Iguaçu contempla apenas a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 conforme agendamento realizado no momento da primeira imunização. Quem estiver contemplado para a segunda aplicação deve ao posto, tendo em mãos o documento de identidade, CPF ou cartão do SUS, assim como um comprovante de residência.

Os postos da cidade da Baixada Fluminense estão funcionando no horário das 8h30 às 16h. A Prefeitura informou que assim que receber mais remessas da vacina do Ministério da Saúde, retomará o calendário de vacinação normalmente. Abaixo, os locais de vacinação em Nova Iguaçu.

Centro de Saúde Vasco Barcelos, Clínica da Família do Ambaí, Clínica da Família de Austin, Clínica da Família Boa Esperança, Clínica da Família de Cabuçu, Clínica da Família do Caiçara, Clínica da Família Dom Bosco, Clínica da Família Edi Pinto da Silva, Clínica da Família Emília Gomes, Clínica da Família de Jardim Paraíso, Clínica da Família do KM 32, Clínica da Família Maraú – Dirceu de Aquino Ramos, Clínica da Família Marfel, Clínica da Família de Vila de Cava, Clínica da Família Vila Operária, Policlínica de Miguel Couto e Unidade de Saúde da Família Rancho Fundo.