Criminoso foragido foi preso em Nova Iguaçu por agentes da 29ª Delegacia Policial. - Divulgação / PCERJ

Criminoso foragido foi preso em Nova Iguaçu por agentes da 29ª Delegacia Policial.Divulgação / PCERJ

Publicado 06/09/2021 14:52

A Polícia Civil prendeu no fim de semana no bairro do Marapicu, em Nova Iguaçu, um homem acusado de integrar uma quadrilha que praticava o golpe do falso sequestro.

De acordo com a polícia, o acusado, que tem 44 anos, foi condenado, junto com outros comparsas, por aplicar o golpe do falso sequestro, em 2007, contra uma vítima que residia no Estado de São Paulo. Na ocasião, ele foi preso em flagrante no interior de uma agência bancária, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, quando iria sacar o valor de R$ 5.000 exigidos pela quadrilha para libertação da suposta pessoa sequestrada.

Ele estava foragido desde 2011 e foi capturado na Baixada Fluminense, após monitoramento e cruzamento de dados do Setor de Inteligência da polícia. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão em razão de sentença condenatória, sendo o mesmo encaminhado ao sistema penitenciário.