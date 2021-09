CIEE-Rio oferece 91 vagas para estudantes de Nova Iguaçu. - fotos Divulgação

Publicado 06/09/2021 19:17

Estudantes e recém-formados que estão em busca de oportunidades de estágio e emprego tem boas oportunidades em Nova Iguaçu nesta semana. O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com 91 vagas para estágios e admissões do programa Jovem Aprendiz no município da Baixada Fluminense.

Por causa da pandemia da Covid-19, as inscrições e todo processo seletivo são feitos online, por meio do portal do CIEE. O interessado deve acessar o site do órgão e buscar a vaga de seu interesse e seguir os passos para se candidatar a mesma. O Centro informa que também há vagas para pessoas com deficiência.

As vagas disponíveis em Nova Iguaçu são para as seguintes especialidades: Administração (40), Contabilidade (3), Comunicação Social (7), Direito (27), Educação (2), Engenharia (5), Informática (2), Saúde (2), Relações Internacionais (1) e Serviço Social (2).