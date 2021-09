Assessoria Especial cuidará de políticas para a população animal de Nova Iguaçu. - Divulgação / PMNI

Publicado 08/09/2021 11:07

Com o objetivo de articular ações de proteção e defesa animal em conjunto com as secretarias municipais, a Prefeitura de Nova Iguaçu criou a Assessoria Especial de Proteção Animal. Uma das primeiras ações do novo setor municipal será o Dia D da Campanha Anual de Vacinação Antirrábica, previsto para o próximo dia 25 de setembro.

De acordo com o prefeito Rogério Lisboa, a Assessoria Especial era uma demanda antiga da cidade, mas primeiro foi preciso colocar as contas em ordem para dar prosseguimento a ideia. O período de pandemia também atrasou ainda mais a implementação da mesma, mas agora com melhora dos números, o governo colocou o novo serviço em prática.

“Quando assumi a Prefeitura de Nova Iguaçu, precisei, primeiro, ajustar as finanças da cidade. Quando tudo já estava resolvido, veio a pandemia da Covid-19, que nos impediu dar andamento em vários projetos, como o da proteção e defesa animal, por exemplo. Mas agora, com a evolução da vacinação da população contra o novo coronavírus, pudemos criar a Assessoria Especial de Proteção Animal. Com ela, asseguramos o compromisso de um trabalho transparente, que vá de encontro aos parâmetros nacionais e internacionais de defesa, proteção e cuidado animal”, disse Lisboa.



No dia da vacinação, poderão ser vacinados cães e gatos saudáveis a partir de 3 meses de idade. Os canis legalizados e os protetores de animais poderão realizar agendamento para imunização nos locais de abrigo a partir do dia 26 de setembro. Pessoas que cuidam de animais em situação de rua também podem levá-los para serem imunizados.



O Dia D de Vacinação Antirrábica inaugura um conjunto de ações que a Prefeitura de Nova Iguaçu planeja para a defesa animal. Simultaneamente a vacinação será promovida, nos 40 postos de imunização, a Campanha de Doação de Ração. As rações serão distribuídas para instituições que serão previamente cadastradas.



A Prefeitura de Nova Iguaçu também pretende criar uma Rede de Solidariedade e Proteção Animal por meio dos órgãos governamentais e os protetores cadastrados. As ações realizadas de forma articulada e conjunta permitirão que a Prefeitura realize uma contagem de animais na cidade. Essa pesquisa vai embasar ações para os próximos anos a partir de dados atualizados.