Policiais salvaram bebê engasgado com leite materno em Nova Iguaçu. - Divulgação/PMERJ

Publicado 07/09/2021 20:24

Policiais militares do 20º Batalhão salvaram um bebê recém-nascido, na noite de segunda-feira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com nota da corporação, a criança passou mal após ser amamentada e a família ligou para o telefone de emergência 190.

Uma equipe do 20º BPM (Mesquita) foi acionada e ao chegar ao local constaram que o bebê acabou engasgado com leite materno. Um agente aplicou a manobra de Heimlich, que o é ato de pressionar o corpo da vítima para desobstruir as vias aéreas e conseguiu salvar a criança.

Após a ocorrência, a criança foi levada para um pronto socorro do município onde foi examinada e, posteriormente, liberada para voltar para casa com a família.