Agentes fiscalizam e orientam turistas que visitam o Parque Natural de Nova Iguaçu. - Divulgação

Publicado 08/09/2021 12:27

A ação de grupos religiosos dentro do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu tem preocupado a Guarda Ambiental do município. No feriado de ontem (7 de setembro), agentes da corporação fizeram patrulhamento dentro do parque devido ao grande número de visitantes que costumam fazer trilha e percorrer o local nessas datas.

As principais atrações, a Rampa de Voo Livre e a Pedra da Contenda que ficam situadas na área norte do Parque costumam receber sempre a maior parte dos visitantes. A Guarda informa a todos a importância de não subir na rampa, que se encontra em reforma e pode causar possíveis acidentes. No entanto, a maior preocupação é com relação aos grupos religiosos que acabam danificando a mata da região.

“Algumas áreas mais sensíveis dessa unidade de conservação possuem restrição e não é permitida a visitação. São áreas com vegetação sensível e que protegem algumas das principais nascentes de água que vem da Serra. Infelizmente alguns grupos religiosos ignoram a placa de sinalização e entram nessas áreas e criam diversas clareiras no meio da floresta, causando um grande impacto. Além disso, represam alguns cursos d'água enquanto acampam, fazem suas necessidades próximos a esses cursos, deixam lixos espalhados. Nessas áreas, principalmente a denominada de Céu Aberto, não é permitida a entrada nem para caminhar. Pedimos a colaboração desses grupos para evitar maiores transtornos para o meio ambiente e para eles mesmos”, informou um dos agentes.

No mês passado, a região de mata de Nova Iguaçu sofreu com alguns incêndios causados por ação humana. Denúncias de crimes e infrações ambientais podem ser realizadas através da Ouvidoria do Município ou da Secretaria de Meio Ambiente de Nova Iguaçu: (21)3779-1183.