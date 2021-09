Policiais apreenderam drogas e equipamentos do tráfico em Nova Iguaçu. - Divulgação / PMERJ

Policiais apreenderam drogas e equipamentos do tráfico em Nova Iguaçu.Divulgação / PMERJ

Publicado 09/09/2021 18:47 | Atualizado 09/09/2021 19:01

Policiais militares do 20º Batalhão (Mesquita) apreenderam equipamentos e drogas de traficantes da comunidade dos Três Campos, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A ação foi fruto da busca por suspeitos do assassinato do Cabo PM Jefferson Francisco Dutra, morto a tiros na quarta-feira após reagir a um assalto no bairro Nova Era.

Os agentes receberam informações de possíveis localização dos suspeitos do crime na comunidade e ao realizarem uma incursão foram recebidas por disparos de arma de fogo e, após cerco tático, conseguiram prender dois elementos com farto material entorpecente.

Foram apreendidos 1.920 envelopes de crack, 190 tabletes de maconha, um rádio transmissor e seis bases para transmissores. Os criminosos e o material apreendidos foram levados para a 52ª DP, onde o caso foi registrado.