Publicado 10/09/2021 14:38



A Prefeitura de Nova Iguaçu vai premiar as iniciativas que fazem a diferença na vida das pessoas da cidade. Para isso, estão abertas até o dia 30 de setembro as inscrições para o 'Prêmio Fenig: Destaque Iguaçuano', concedido pela Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu.

O prêmio tem como objetivo valorizar e estimular pessoas físicas, entidades públicas e privadas, coletivos informais e movimentos nas áreas de cultura, empreendedorismo, educação, esporte e social com atuação ou domicílio na cidade. Serão premiados os três primeiros colocados em 10 diferentes categorias: Ações no Território, Falando com o Mundo, Redes e Parcerias, Empreendedor, Cultura, Educação, Esporte, Apresentações Artísticas, Responsabilidade Social e Laranja da Terra.

Os vencedores serão escolhidos por meio de uma votação on-line aberta a toda a população, que determinará um vencedor por categoria. Esta consulta popular terá o peso de dois votos, que serão somados aos outros votos dados por uma comissão de avaliação, que será composta por representantes de diferentes órgãos municipais, para que haja o resultado final. A votação virtual será entre os dias 11 e 28 de outubro.

A cerimônia de premiação será realizada no dia 28 de novembro, data de fundação da Fenig, na Casa de Cultura de Nova Iguaçu. Todas as informações sobre o Prêmio Destaque Iguaçuano estão no Edital de Chamamento Público, divulgado pela Fenig disponível em: www.novaiguacu.rj.gov.br/fenig/premiodestaqueiguacuano.