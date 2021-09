Agentes realizam patrulhamento a pé pelas ruas de Nova Iguaçu. - Divulgação

Publicado 10/09/2021 13:54

O Nova Iguaçu presente, braço do programa Segurança Presente no município da Baixada Fluminense chegou ontem à marca de 200 mandados de prisão cumpridos na cidade. O número foi comemorado pelo comando da operação, por mostrar o resultado dos dois anos que o mesmo tem sido executado e a relação estabelecida com a população iguaçuana.

Coordenador do Nova Iguaçu presente, o capitão Marcelo Fogaça ressaltou os agentes que integram o programa e a parceria com o 20º Batalhão (Mesquita) e a Delegacia

“Isso é um reflexo do trabalho dos policiais. Através de uma atitude proativa, conseguimos lograr êxito nessa marca. A população também atua junto com a polícia nisso. Muitos desses mandados foram oriundos de cidadãos e comerciantes que nos chamam e apontam suspeitas. Junto com a sociedade conseguiremos melhorar ainda mais esses números e índices”, disse Fogaça.

Atualmente o Nova Iguaçu presente efetua patrulhamentos no Centro, bairros adjacentes e outras regiões, como Austin e Rancho Novo. O efetivo atual conta com 64 pessoas, mas deve ser aumentado, pois a Prefeitura de Nova Iguaçu, que atua em parceria com a Polícia Militar tem planos de aumentar o número de profissionais e instalar bases em outras regiões da cidade.