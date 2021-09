Evento ocorreu no Centro Social São Vicente, em Nova Iguaçu. - Divulgação

Publicado 11/09/2021 08:00

União. Esta foi a palavra mais repetida durante o Fórum de Desenvolvimento Econômico da Baixada Fluminense, realizado ontem, no Centro Social São Vicente, em Nova Iguaçu. O evento reuniu representantes de 11 dos 13 municípios da Baixada e teve como objetivo debater propostas que favoreçam o desenvolvimento econômico da região.

O Fórum - uma iniciativa da Assessoria Especial de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Nova Iguaçu - foi conduzido pelo assessor especial Mário Lopes. Representantes de cada um dos municípios presentes tiveram a oportunidade de falar aos convidados e pregaram a união entre os gestores como forma de fortalecer o desenvolvimento econômico da Baixada como um todo.

“Conversei com o prefeito Rogerio Lisboa e ele prontamente atendeu ao meu pedido para a realização deste fórum, entendendo a importância de nos unirmos em prol do desenvolvimento da Baixada Fluminense. A palavra união vai nortear este fórum. Nossa região não pode mais ser vista de forma separada, com cada município cuidando do seu problema. Até porque muitos problemas são comuns, como a mobilidade urbana e o desemprego, por exemplo. Nossa união será primordial para que a gente possa alcançar benefícios para todos”, destacou.

A primeira reunião dos representantes municipais também serviu para eleger a diretoria do Fórum de Desenvolvimento Econômico da Baixada. Victor Benezath, secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Itaguaí, foi escolhido presidente. Mário Lopes é o vice-presidente. Alex Villela, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico de Seropédica, e Eduardo Amorim, secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Nilópolis, são o primeiro e segundo secretários, respectivamente.

Logo após a eleição, o presidente Victor Benezath destacou a importância de questões políticas serem deixadas de lado para que os governantes possam pensar juntos o desenvolvimento da Baixada Fluminense.

“Nossa região é um importante bloco econômico dentro do estado do Rio e nossa palavra de ordem, inclusive entre os prefeitos, é integração. Se cada um seguir seu caminho de forma dissociada e com políticas independentes, nós iremos passar mais uma década sem chegar a lugar algum”, afirmou.

O fórum foi realizado com todas as medidas sanitárias necessárias para o combate à Covid-19, como distanciamento entre as mesas, utilização de álcool-gel e uso obrigatório de máscaras. O próximo encontro será realizado em Itaguaí, em data ainda não definida. O objetivo é promover novos debates e realizar um grande fórum no dia 30 de abril de 2022, Dia da Baixada Fluminense, para apresentar as pautas sugeridas ao longo deste período e buscar formas de colocá-las em prática.