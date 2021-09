Prefeitura oferece vagas para diversos cursos em parceria com o Senai. - Divulgação

Prefeitura oferece vagas para diversos cursos em parceria com o Senai.Divulgação

Publicado 11/09/2021 10:00

A Prefeitura de Nova Iguaçu abriu inscrições para 240 vagas gratuitas em oito cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores. A oferta é fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Os interessados deverão se cadastrar exclusivamente pela internet, de 11 a 13 de setembro.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ser morador de Nova Iguaçu e possuir renda familiar mensal bruta de até 1,5 salário mínimo per capita. As vagas são para cursos de Mecânico de Motores Ciclo Otto, Eletricista Automotivo, Instalador de Refrigeração e Climatização Doméstica, Eletricista de Obras (duas turmas), Eletricista Predial, Almoxarife (duas turmas), Auxiliar de Operações Logísticas (duas turmas) e Assistente Administrativo (duas turmas). Cada turma será composta por 20 alunos.

A seleção dos candidatos será feita com base na análise do formulário de inscrição e análise dos documentos solicitados e irá considerar, entre outros requisitos, a condição socioeconômica do candidato e a disponibilidade para a participação do curso pretendido. O resultado final da escolha dos alunos está previsto para ser divulgado no Diário Oficial do Município até o dia 14 de setembro.

As aulas das primeiras turmas estão previstas para começar ainda no mês de setembro. A carga horária varia de 180 a 380 horas, dependendo do curso escolhido. Só receberá o certificado de conclusão do curso o aluno que atingir o aproveitamento mínimo de 60 pontos em cada unidade curricular, além de frequência mínima de 75% do total de horas letivas.

Todas as informações sobre os cursos estão no edital publicado pela SEMAS no Diário Oficial da última sexta-feira. Os link de inscrição estão em http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semas/editais/.