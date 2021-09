Filhotes foram recolhidos e levados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres. - Divulgação

Publicado 11/09/2021 09:30

Agentes da Guarda Ambiental de Nova Iguaçu resgataram quatro filhotes de gambá-de-orelha-preta nesta sexta-feira na Posse. Os animais foram encontrados após uma solicitação de resgate feita por um morador da região, que encontrou os gambás, após a mãe dos filhotes ter morrido atropelada.

Os agentes estiveram no local e recolheram os gambás com os devidos cuidados e levaram para a base da corporação. De lá, eles foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres / IBAMA no município de Seropédica, onde receberão cuidados até que possam ser reintroduzidos na natureza.

A Guarda Ambiental informa que solicitações de resgates de animais silvestres em Nova Iguaçu, podem ser realizadas através do telefone da Secretaria Municipal de Meio Ambiente:(21)3779-1183.