Senac Nova Iguaçu promove oficinas em parceria com o Top Shopping nesta semana.Divulgação

Publicado 13/09/2021 11:11

O Senac de Nova Iguaçu lança em outubro novos cursos em uma nova modalidade de Educação Flexível, unindo o ensino a distância com a prática presencial A nova experiência de aprendizagem, que a chega a ser até 25% mais econômica em comparação aos cursos convencionais, é mais uma opção de qualificação para ampliar o acesso da população ao ensino profissionalizante. A primeira turma será para a formação de Cabeleireiro, mas outras especialidades podem surgir.



A carga horária dos cursos na modalidade flexível é a mesma dos cursos 100% presenciais. O que muda é o maior controle da rotina de estudos, com liberdade para programar as aulas não presenciais em horário e local de preferência, além da economia de tempo, deslocamento e investimento. Os instrutores são profissionais experientes no uso de diferentes recursos educacionais e tecnológicos, de forma a permitir que os alunos vivenciem a teoria e a prática de forma indissociável.



O curso terá 308 horas presenciais (77 aulas) e 92 horas (23 aulas) não presenciais distribuídas em 9 meses de curso. Assim como no formato convencional, os alunos irão aprender corte utilizando as técnicas de ângulos e linhas, penteados de acordo com tendências e referências, coloração, descoloração, além de todas as transformações utilizadas no mercado da beleza. Nas aulas, também serão orientados a aplicar os conceitos de Beleza Integrada (habilidade de pensar a beleza em seu conjunto) e de Visagismo (estudo de características físicas para harmonização da imagem). Toda a prática do curso será ministrada nas aulas presenciais com a utilização de cabeça de treino e modelos vivos.



As aulas online serão realizadas pela plataforma Microsoft Teams for Education e, as presenciais, serão ministradas em salas de aula e laboratórios de aprendizagem que seguem todas as regras de proteção e protocolos sanitários vigentes contra a Covid19, como medidas de distanciamento, desinfecção e limpeza dos ambientes, primordiais para resguardar a saúde de alunos e colaboradores.

A data de início do curso será em 4 de outubro. As inscrições devem ser feitas diretamente na unidade, que fica na Rua Coronel Carlos Matos, 86, no Centro do município. Mais informações podem ser obtidas no site www.rj.senac.br ou pelos telefone (21) 2018-9041.