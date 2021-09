Nova Iguaçu vacina adolescentes de 15 a 17 anos nesta semana. - Divulgação

Publicado 12/09/2021 15:33

A Prefeitura de Nova Iguaçu retoma nesta semana a vacinação de adolescentes após o recebimento de novas doses de vacina contra a covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde. A partir desta segunda, jovens de 15 anos podem procurar os postos para serem imunizados.

Os postos da cidade estão funcionando no horário das 8h30 às 16h. Para se vacina, basta ter em mãos identidade, CPF ou cartão Nacional de Saúde e o comprovante de residência no nome do responsável. Além dos adolescentes que recebem a primeira dose, as unidades continuam aplicando a segunda dose para todos os públicos, conforme agendamento de retorno.

Pessoas com comorbidades, gestantes (com laudo médico), puérperas e lactantes (todos acima de 18 anos), devem se vacinar nos seguintes postos: Clínica da Família do Ambaí, Clínica da Família de Austin, Clínica da Família Boa Esperança, Clínica da Família de Cabuçu, Clínica da Família do Caiçara, Clínica da Família Dom Bosco, Clínica da Família Edi Pinto da Silva, Clínica da Família Emília Gomes, Clínica da Família de Jardim Paraíso, Clínica da Família do KM 32, Clínica da Família Maraú – Dirceu de Aquino Ramos, Clínica da Família Marfel, Clínica da Família de Vila de Cava, Clínica da Família Vila Operária, Policlínica de Miguel Couto, Unidade de Saúde da Família Rancho Fundo e Centro de Saúde Vasco Barcelos.

Para esses grupos, a secretaria de saúde alerta que é necessário respeitar o intervalo de no mínimo 14 dias entre a vacina Influenza (da gripe) e/ou outra vacina do calendário de vacinação da gestante e a vacina contra Covid-19.

Já os demais grupos devem se vacinar nestes locais: Drive-Thru Top Shopping, Drive-Thru Detran Bairro Botafogo, Drive-Thru Shopping Nova Iguaçu, Drive-Thru Centro Olímpico, Espaço Municipal Da Terceira Idade (Esmuti), Clínica Da Família Dom Bosco, Clínica Da Família Vila Operária, Usf Rancho Fundo, Centro De Atendimento Ao Deficiente (Cad) , Clínica Da Família Marfel , Clínica Da Família Do Caiçara, Clínica Da Família Do Ambaí, Clínica Da Família Jardim Paraíso, Clínica Da Família Vila De Cava, Clínica Da Família Austin, Clínica Da Família Odiceia Morais, Policlínica Miguel Couto, Clínica Da Família Emília Gomes, Cad Monte Líbano, Clínica Da Família Boa Esperança, Clínica Da Família Cabuçu , Clínica Da Família Maraú , Clínica Da Família Do Km32, Clínica Da Família Edi Pinto Da Silva, Centro De Saúde Vasco Barcelos.