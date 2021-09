Candidato deve ter a partir de 18 anos, entregar currículo no Top ou se cadastrar no site - Reprodução

Publicado 14/09/2021 21:27

As mulheres iguaçuanas que já são empreendedoras ou que pensam em começar a empreender já tem programa para este fim de semana. De sexta a domingo, o município da Baixada Fluminense recebe o evento ‘Mulheres em Flor’, que será realizado no TopShopping.

O evento é organizado em parceria com idealizadora do projeto e promoter Simone Mel. Estão previstas palestras, talk-show, feira de negócios, moda e beleza. As inscrições devem ser feitas no site ou no aplicativo TopShopping. As vagas são limitadas.

A abertura será com a escola de música e arte Musical Brothers e Talita Pedrosa Cia Musical. Com muita conexão, esse evento visa mostrar que as mulheres não estão sozinhas e quando se unem conseguem enxergar o seu propósito que é transformador: o autoconhecimento.

PROGRAMAÇÃO:

Sexta – 17 de setembro

• 10:00 – Abertura Feira de Negócios e Exposição de Artes

• 14:00 – Abertura Musical Brothers e Talita Pedrosa Cia Musical

• 14:30 – Palestra “Comunicação e liderança” com Oscar Muller CEO e Founder da Revista Mais Bonita

• 15:00 – Palestra “Inteligência Nutricional para Empreender” com a nutricionista Roberta Kelly

• 15:30 – Talk Show “Influenciando você” com Alice Avlis, Influencer Digital

• 16:00 – Talk Show “Qualidade de vida em ação”, com Gisele Costa, instrutora de pilates

• 16:30 – Workshop do Curso de Psicanálise FATEF

• 17:30 – Palestra sobre Saúde Feminina com a Drª Florisa Ferreira (ginecologista)

• 18:00 – Talk Show “O câncer não é uma sentença” com a Empreendedora e Artesã Gizelle Gomes

• 18:30 – Encerramento Musical Brothers e Talita Pedrosa Cia Musical

Sábado – 18 de setembro

• 10:00 – Abertura Feira de Negócios e Exposição de Artes

• 14:00 – Abertura Musical Brothers

• 14:30 – Palestra “Empreenda em você” com Melissa Paladino, Letróloga e CE do Melissa Paladino Beauty Concept e Spa

• 15:30 – Como iniciar o meu negócio – com a empresária Giullia Valadão

• 16:00 – Como criar conexões de sucesso para o seu negócio com Cris Zainotti, mentora de Desenvolvimento de Carreira e Gestão Estratégica

• 16:30 – Palestra “Intuição x Empreendedorismo” com Deborah Torrez, jornalista especializa em Comunicação Criativa

• 17:30 – Talk Show “Realizando Sonhos na Terceira Idade” com Maria de Lourdes, Design de Moda

• 18:00 – Palestra “Como não desistir diante dos desafios de empreender” com Monique Gracielle, Fisioterapeuta e Life Coach

• 18:30 – Palestra “Descobrindo o propósito” com Michelle Turques (empresária do ramo da Psicologia) e Stefanie Coelho (psicóloga).

• 19h30 – Encerramento Musical Brothers