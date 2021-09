Encontro ocorreu nesta terça-feira, na Câmara Municipal de Nova Iguaçu. - Divulgação / CMNI

Publicado 14/09/2021 20:43

O subsecretário estadual de Obras e Infraestrutura de Nova Iguaçu, Elton Cristo, se reuniu com os vereadores do município para anunciar uma séria de investimentos que a cidade da Baixada Fluminense receberá ainda neste ano. Entre as obras previstas no planejamento iguaçuano estão a extensão e melhoria da Via Light e a construção de áreas de lazer e esportes.

As obras são fruto de uma parceria assinada com o governo do estado recentemente, além de investimento de recursos recebidos pelo município, principalmente oriundos do valor da Cedae. O presidente da Câmara Municipal, vereador Eduardo Reina, resumiu o sentimento dos iguaçuanos: “Que venham os investimentos”, disse.

Além do encontro, os vereadores também aprovaram ontem a criação do Dia Municipal do Ciclista, que fará parte do Calendário Oficial de Eventos do município, a ser comemorado no dia 19 de agosto. O objetivo do projeto é difundir o uso da bicicleta, tanto na forma de exercício físico, quanto como meio de transporte. Outra aprovação realizada foi o estabelecimento de normas de proteção a serem adotadas em casas noturnas, estabelecendo medidas de barreira e de controle individual, ambas ações para combater a pandemia da covid-19.

Também foi apresentado e discutido o texto de adequação do regime próprio de previdência social, dos servidores de Nova Iguaçu, aos critérios estabelecidos no Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme ordenamento do Ministério da Economia.