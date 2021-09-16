Senac Nova Iguaçu promove oficinas em parceria com o Top Shopping nesta semana.Divulgação
Na primeira fase, atividades de autoconhecimento e reforço da autoestima auxiliam os jovens a traçar perspectivas concretas de futuro. Na etapa seguinte, o foco são os direitos, deveres e o papel do indivíduo nas comunidades em que vivem. Ao concluir a última fase do programa, os jovens recebem 160 horas de qualificação profissional nas áreas de Gestão e Hospitalidade. Por fim, o aluno passa por 28 horas em empresas parceiras do Senac, para vivenciar o cotidiano de trabalho.
Além da idade entre 16 e 21 anos, é preciso cursar pelo menos o 1º ano do Ensino Médio e ter renda familiar per capita de no máximo dois salários mínimos, para ser admitido pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG). Para o processo seletivo, os candidatos selecionados devem apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de escolaridade e de residência. Menores de 18 anos devem se apresentar com a documentação e estar acompanhados de um responsável.
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