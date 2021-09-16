Senac Nova Iguaçu promove oficinas em parceria com o Top Shopping nesta semana. - Divulgação

Senac Nova Iguaçu promove oficinas em parceria com o Top Shopping nesta semana.Divulgação

Publicado 16/09/2021 21:15

O Senac de Nova Iguaçu está oferecendo vagas do Portal do Futuro, programa que promove a inserção de jovens de 16 a 21 anos no mercado de trabalho por meio de capacitação profissional e orientação comportamental. Para se candidatar à oportunidade, as inscrições devem ser feitas, até o dia 10 de outubro, pelo site: http://portaldofuturo.rj.senac.br. As aulas serão ministradas, a partir do dia 18 de outubro.

O Portal do Futuro atua junto ao jovem para transformá-lo tanto no convívio social quanto prepará-lo para a vida profissional. Já são mais de 15 mil pessoas formadas em 20 anos de existência. Em cerca de quatro meses de duração, os jovens participam de oficinas que compõem os quatro pilares do projeto: Ser Pessoa, Ser Cidadão, Ser Digital e Ser Profissional.



Na primeira fase, atividades de autoconhecimento e reforço da autoestima auxiliam os jovens a traçar perspectivas concretas de futuro. Na etapa seguinte, o foco são os direitos, deveres e o papel do indivíduo nas comunidades em que vivem. Ao concluir a última fase do programa, os jovens recebem 160 horas de qualificação profissional nas áreas de Gestão e Hospitalidade. Por fim, o aluno passa por 28 horas em empresas parceiras do Senac, para vivenciar o cotidiano de trabalho.



Além da idade entre 16 e 21 anos, é preciso cursar pelo menos o 1º ano do Ensino Médio e ter renda familiar per capita de no máximo dois salários mínimos, para ser admitido pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG). Para o processo seletivo, os candidatos selecionados devem apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de escolaridade e de residência. Menores de 18 anos devem se apresentar com a documentação e estar acompanhados de um responsável.