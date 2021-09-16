Publicação da Prefeitura de Nova Iguaçu convocando adolescentes para se vacinarem fez sucesso. - Divulgação

Publicação da Prefeitura de Nova Iguaçu convocando adolescentes para se vacinarem fez sucesso.Divulgação

Publicado 16/09/2021 20:46

Conhecida pelo bom humor nas suas redes sociais, a Prefeitura de Nova Iguaçu virou assunto dos mais comentados no mundo virtual nesta semana ao convocar os adolescentes para a vacinação contra a Covid-19 nos postos do município da Baixada Fluminense. A equipe de comunicação utilizou uma paródia da música ‘Undererê’, da cantora Inês Brasil.

A versão iguaçuana tem a seguinte letra: “Desculpe parecer que o dia não ia chegar, mas cheguei pra arrasar, sou a vacina, vem cá! Chega de blá, blá, blá, vamos nos imunizar! De hoje em diante, eu te amo, vem cá!”, e na sequência vem o refrão chiclete que virou meme na internet nos últimos meses: “Underererê, dererê, dererê! Unbadabadá, badabá, dabauê! Na vacinação, só falta você! Underegundê, degundê, degundê!”

De acordo com a Prefeitura de Nova Iguaçu, como a equipe de comunicação possui muitos jovens, acaba sendo natural uma linguagem mais próxima da utilizada em redes sociais, alcançando um público que está sempre antenado nas redes. Prova disso, que até agora a publicação já possui milhares de compartilhamentos.