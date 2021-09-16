Adolescentes de 14 anos podem procurar os postos de Nova IguaÃÂ§u para se vacinarem nesta quinta. - DivulgaÃÂ§ÃÂ£o / PMNI

Adolescentes de 14 anos podem procurar os postos de Nova IguaÃÂ§u para se vacinarem nesta quinta.DivulgaÃÂ§ÃÂ£o / PMNI

Publicado 16/09/2021 21:07

A Prefeitura de Nova Iguaçu vai manter a vacinação contra Covid-19 em adolescentes sem comorbidades. Com isso, nesta sexta-feira (17), serão vacinados adolescentes de 14 anos. Também haverá repescagem para demais grupos e dose de reforço para idosos acima de 80 anos e imunossuprimidos, segundo o calendário previsto para a semana. Os 24 pontos de imunização funcionarão das 8h30 às 16h, normalmente.

Pessoas com comorbidades, gestantes (com laudo médico), puérperas e lactantes (todos acima de 18 anos), devem se vacinar nos seguintes postos: Clínica da Família do Ambaí, Clínica da Família de Austin, Clínica da Família Boa Esperança, Clínica da Família de Cabuçu, Clínica da Família do Caiçara, Clínica da Família Dom Bosco, Clínica da Família Edi Pinto da Silva, Clínica da Família Emília Gomes, Clínica da Família de Jardim Paraíso, Clínica da Família do KM 32, Clínica da Família Maraú – Dirceu de Aquino Ramos, Clínica da Família Marfel, Clínica da Família de Vila de Cava, Clínica da Família Vila Operária, Policlínica de Miguel Couto, Unidade de Saúde da Família Rancho Fundo e Centro de Saúde Vasco Barcelos.

Para esses grupos, a secretaria de saúde alerta que é necessário respeitar o intervalo de no mínimo 14 dias entre a vacina Influenza (da gripe) e/ou outra vacina do calendário de vacinação da gestante e a vacina contra Covid-19.

Já os demais grupos devem se vacinar nestes locais: Drive-Thru Top Shopping, Drive-Thru Detran Bairro Botafogo, Drive-Thru Shopping Nova Iguaçu, Drive-Thru Centro Olímpico, Espaço Municipal Da Terceira Idade (Esmuti), Clínica Da Família Dom Bosco, Clínica Da Família Vila Operária, Usf Rancho Fundo, Centro De Atendimento Ao Deficiente (Cad) , Clínica Da Família Marfel , Clínica Da Família Do Caiçara, Clínica Da Família Do Ambaí, Clínica Da Família Jardim Paraíso, Clínica Da Família Vila De Cava, Clínica Da Família Austin, Clínica Da Família Odiceia Morais, Policlínica Miguel Couto, Clínica Da Família Emília Gomes, Cad Monte Líbano, Clínica Da Família Boa Esperança, Clínica Da Família Cabuçu , Clínica Da Família Maraú , Clínica Da Família Do Km32, Clínica Da Família Edi Pinto Da Silva, Centro De Saúde Vasco Barcelos.