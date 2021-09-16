Adolescentes de 14 anos podem procurar os postos de Nova IguaÃÂ§u para se vacinarem nesta quinta.DivulgaÃÂ§ÃÂ£o / PMNI
Prefeitura de Nova Iguaçu mantém vacinação em adolescentes nesta sexta-feira
Município da Baixada Fluminense seguirá vacinando adolescentes contra a Covid-19.
Prefeitura de Nova Iguaçu mantém vacinação em adolescentes nesta sexta-feira
Município da Baixada Fluminense seguirá vacinando adolescentes contra a Covid-19.
Prefeitura de Nova Iguaçu usa bom humor ao convocar adolescentes para imunização
Publicação com paródia de música da cantora Inês Brasil fez sucesso nas redes sociais.
Buteco de Nova Iguaçu ganha concurso de melhor petisco do Rio de Janeiro
Prêmio 'Comida di Buteco' foi para aperitivo do Buteco do Portuga, que fica na Rua da Lama.
Nova Iguaçu vacina adolescentes de 14 anos nesta quinta-feira
Município da Baixada Fluminense segue avançando em seu calendário de imunização.
Detran de Nova Iguaçu participa de mutirão de atendimento ao público neste sábado (18)
Unidade tem agendamento disponível para serviços de identificação e emissão de carteira SEAP.
Manutenção da Light deixará bairros de Nova Iguaçu sem luz nesta quinta-feira (16)
Interrupções estão programadas para ocorrerem das 9h às 18h. Veja se sua região será afetada.
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