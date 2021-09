Sávia David apresenta look ousado em apresentação de sambas finalistas na Beija-Flor. - Divulgação

Sávia David apresenta look ousado em apresentação de sambas finalistas na Beija-Flor.Divulgação

Publicado 17/09/2021 18:41

Nem só de brilho, plumas e paetês vive o carnaval. O maior espetáculo da terra também pode ser sinônimo de cortes elegantes e cleans, sem perder o glamour. Nesta semana, quando a Beija-Flor apresentou três sambas finalistas para o carnaval de 2022, a musa da agremiação, Sávia David, se apresentou com um look composto por um vestido-saída longo azul, com decote generoso e mangas volumosas, e saia maxi-fluída com fenda. Ele acompanha um body e uma saia do mesmo tecido, o que o torna versátil. Ousado, elegante e cheio de poder.

“Tenho como referência rainhas como Sabrina Sato, que trazem para o carnaval, um design charmoso, ousado, mas sempre mostrando o poder da mulher”, afirmou Sávia.

O evento teve o show da bateria soberana e foi aberto ao público, que respeitou os protocolos e acomodou somente 40% da capacidade. O enredo da Beija-Flor para a disputa o próximo Carnaval será ‘Empretecer o pensamento é ouvir a voz da Beija-Flor’. A musa brilhou na quadra esbanjando simpatia e estilo, com seu modelito de tirar o fôlego. Um ensaio feito pelo fotógrafo César Alessandro, que transformou a quadra azul e branco de Nilópolis em puro estilo.