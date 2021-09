Faetec de Austin, em Nova Iguaçu, tem vagas abertas em cursos profissionalizantes. - Reprodução

Publicado 20/09/2021 21:22

Esta terça-feira (21) é o último dia para inscrições nas vagas dos cursos profissionalizantes oferecidos pela Fundação de Apoio à Escola Técnica. As unidades de Nova Iguaçu estão com 110 vagas abertas para os moradores do município. Para se inscrever, é preciso acessar o site da instituição (www.faetec.rj.gov.br) e ver os requisitos necessários para concorrer a uma das vagas.

Na unidade de Austin, que fica na Estrada de Austin, sem número, são 80 vagas abertas, sendo 20 para o curso de eletricista instalador predial de baixa tensão, outras 20 para o curso de encanador instalador predial e mais 40 para o curso de inglês iniciante. Já a unidade Escola de Artes Técnicas Paulo Falcão, que fica na Rua Coronel Bernardino de Melo, no Centro, possui 10 vagas para o curso de maquiador e 20 vagas para o curso de inglês iniciante.

“A abertura deste edital é a nossa contribuição para universalizar uma educação gratuita e de qualidade no Estado. Com os nossos cursos, os alunos podem garantir melhores oportunidades de emprego no mercado de trabalho”, afirmou o presidente da Faetec, João Carrilho.

Para se candidatar, é preciso ter idade mínima entre 15 e 18 anos, de acordo com a exigência de cada curso. A escolaridade também varia, dependendo da qualificação escolhida. Após as inscrições, será feito um sorteio das vagas em 22 de setembro e a listagem completa de selecionados será publicada no mesmo dia. Após a divulgação, os candidatos terão entre os dias 23 a 28 de setembro para efetuarem suas matrículas. As aulas terão início no dia 4 de outubro.