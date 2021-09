Detran disponibilizará vagas em curso de direção para o público PCD. - Divulgação / Detran

Publicado 20/09/2021 22:01

O Detran de Nova Iguaçu participará nesta sexta-feira (24) do Dia D, um dia destinado ao atendimento prioritário do público PCD. Neste dia, pessoas com deficiência poderão realizar os serviços de identificação civil e habilitação em qualquer unidade do departamento, sem necessidade de agendamento. Para isso, bastará comparecer na unidade do município, que fica na Avenida Abílio Augusto Távora, nº 1111, no Shopping Nova Iguaçu, que funcionará das 8h às 16h.

Além dos serviços, também estará disponível para o público PCD a inscrição para o programa Cidadania Sobre Rodas, que oferece aulas gratuitas de direção para pessoas que necessitam de carro adaptado para locomoção. Os interessados devem chegar cedo, pois as vagas para o curso são limitadas.

“Além de inaugurarmos, em maio, o primeiro posto específico para pessoas com deficiência no Brasil, destinamos três datas no ano para atendimento prioritário. A pedido do governador Cláudio Castro, estamos dando atenção especial ao público PCD”, destacou o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.

A emissão de identidade será gratuita, assim como os serviços de primeira habilitação e renovação da carteira de motorista - sendo que os serviços de habilitação necessitam de abertura de processo administrativo. Os atendimentos serão feitos com a apresentação de laudo médico original, emitido nos últimos seis meses, informando o Código Internacional de Doenças (CID) e a descrição da deficiência.

Os candidatos ao curso de direção Cidadania Sobre Rodas precisam levar original e cópia da carteira de identidade, original e cópia do CPF, original e cópia do comprovante de residência ou domicílio no Estado do Rio de Janeiro (conta de água, luz ou telefone). Caso não possa apresentar a referida documentação, o candidato deverá preencher a Declaração de Residência fornecida pelo Detran no ato de abertura do processo administrativo. Também é necessário estar com o laudo médico recente, emitido nos últimos seis meses, contendo o tipo e grau da deficiência, além do código da tabela CID-10.