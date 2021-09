Rodoviária de Nova Iguaçu recebe nesta semana ação de conscientização sobre a saúde no trânsito. - Divulgação / Rio Terminais

Rodoviária de Nova Iguaçu recebe nesta semana ação de conscientização sobre a saúde no trânsito.Divulgação / Rio Terminais

Publicado 21/09/2021 10:22 | Atualizado 21/09/2021 10:45

O terminal rodoviário de Nova Iguaçu recebe a partir desta terça-feira (21) até a próxima quinta-feira (23) a campanha Mobilização Nacional da Semana Nacional do Trânsito, ação realizada pelo SEST/SENAT com o apoio da Rio Terminais.

As atividades acontecerão sempre das 9h às 15 h com o objetivo de chamar a atenção e sensibilizar todos que fazem parte do ecossistema do trânsito sobre a importância dos cuidados preventivos com a saúde como forma de reduzir acidentes e vítimas, além de observar a importância da constante atualização profissional como forma de garantir melhores práticas no trânsito.



A ação na rodoviária contará com a van do Programa de Prevenção de Acidentes do SEST/SENAT, que vai atender motoristas de ônibus e demais trabalhadores do transporte, além do público em geral que estiver passando pelo local. A mobilização ficará na plataforma B, seguindo todos os protocolos e cuidados contra a covid-19. Além disso, os televisores e demais mídias do terminal exibirão uma campanha sobre os cuidados que os passageiros devem ter para evitar acidentes nas rodoviárias.



A Semana Nacional de Trânsito acontece anualmente, entre os dias 18 e 25 de setembro, com o objetivo de incentivar junto à sociedade um trânsito mais seguro. O tema definido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) para esse ano é “no trânsito, sua responsabilidade salva vidas”.