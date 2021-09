Alexandre Bensabat plantou sua milésima árvore no Paço Municipal de Nova Iguaçu. - Divulgação / CMNI

Alexandre Bensabat plantou sua milésima árvore no Paço Municipal de Nova Iguaçu.Divulgação / CMNI

Publicado 24/09/2021 18:08

O poeta cubano José Marti cunhou a frase “Há uma coisa que um homem deve fazer na sua vida: plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro”. Pois aos oito anos de idade, Alexandre Bensabat Filho, de apenas oito anos, já cumpriu um terço do ditado, plantando árvores. Mas não foi somente uma não. Nesta semana, o pequeno iguaçuano, conhecido como O Menino que Planta, chegou a expressiva marca de mil árvores plantadas. Já pode inclusive realizar a segunda parte do ditado de Marti e escrever um livro sobre a inspiradora façanha.

A milésima árvore foi um pau-brasil, plantado no Paço Municipal de Nova Iguaçu, nesta semana, em que se comemorou o Dia da Árvore. Alexandre começou a plantar árvores desde cedo, na companhia dos pais. Hoje em dia, ele segue com o ofício e também e distribui mudas diversas por onde passa, incentivando as pessoas a plantarem também.

O feito alcançado valeu ao menino o título de Cidadania Iguaçuana, uma homenagem da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, que escolheu homenageá-lo nessa semana. A honraria pelo presidente da casa, Eduardo Reina. Conhecido nacionalmente por sua iniciativa, Xandinho tem servido de inspiração para muitas organizações ambientais.

“Assim que soube, fiz questão de reconhecer seu feito. Verdadeiro exemplo de criança. Parabéns aos seus pais”, disse o vereador Alexandre da Padaria, autor do projeto que concedeu o título ao menino.