Superintendente da Águas do Rio se reuniu com secretário de desenvolvimento de Nova Iguaçu.Divulgação / Águas do Rio

Publicado 25/09/2021 12:46

Antes de assumir integralmente os serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto do município de Nova Iguaçu, a concessionária Águas do Rio vem reunindo com diferentes áreas do governo municipal para alinhar estratégias que serão colocadas em prática assim que iniciar a operação plena. Nesta semana, o superintendente da concessionária responsável pela região da Baixada Fluminense, Luiz Fabbriani, esteve com o secretário de desenvolvimento econômico de Nova Iguaçu e vice-presidente da câmara de lojistas, Mario Lopes

A empresa prevê um investimento em torno de R$ 716 milhões no município durante os cinco primeiros anos de operação. Os dirigentes esperam que as melhorias de infraestrutura estimulem o crescimento de indústria e comércio n região.



“Além do fornecimento de água e da coleta e tratamento de esgoto para as residências também é compromisso da concessionária a busca pelo desenvolvimento da relação com os grandes clientes como comércio, indústrias, shoppings centers, escolas e universidades. Já iniciamos a contratação de cinco mil profissionais, privilegiando pessoas das cidades da área de concessão. E para Nova Iguaçu, temos 81 vagas para diferentes cargos e níveis e escolaridades. Essas ações vão impactar positivamente a economia local e promover a transformação social”, explicou Fabbriani.



O secretário de desenvolvimento econômico e vice-presidente da câmara de lojistas de Nova Iguaçu, Mario Lopes, ressaltou a importância da concessionária para o desenvolvimento econômico local.



“Essas oportunidades de emprego para Nova Iguaçu, certamente, irão proporcionar uma cadeia de produção que não para mais, pois teremos várias frentes de trabalho no município. E o melhor nisso tudo é que as pessoas trabalhando perto de casa conseguem aproveitar mais a família, não perdem tanto tempo de deslocamento. Isso interfere positivamente no rendimento do funcionário. Além disso, bons serviços de água e esgoto são essenciais para o desenvolvimento de qualquer cidade”, destacou.